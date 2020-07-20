Maske karşıtı yüzlerce kişiden protesto

İngiltere’nin başkenti Londra, sıra dışı bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Corona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine itiraz eden yüzlerce insan bir araya geldi. Maskeler, corona virüs salgınıyla birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Ancak bu durumdan hoşnut olmayanlar da var. İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce insan, ülkedeki marketlerde ve alışveriş merkezlerinde maske zorunluluğunu protesto etmek için bir araya geldi.

Maske zorunluluğunun insan haklarına aykırı olduğunu iddia eden göstericiler, corona virüs aşılarına da karşı çıkarken, corona virüsü yaydığı gerekçesiye 5G’yi de istemiyor.

İngiltere’de maske kullanımı 15 Haziran tarihinde zorunlu hale getirildi.

24 Temmuz’dan itibaren ise alışveriş merkezleri ve marketlerde maske takmak zorunlu olacak.

Maske kuralına uymayanlara 100 sterlin para cezası kesilecek.

Bu ceza, iki hafta içerisinde ödenmesi halinde 50 sterlin olarak uygulanacak.