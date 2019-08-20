Kıbrıs

Market hırsızlarından biri daha yakalandı

20 Ağustos 2019

Çayönü’nde faaliyet gösteren “Murat Market” isimli iş yerine 2017 yılında girip 5 bin TL çalan hırsızlardan 3’ü cezaevinde hükümsüz olarak tutuklu bulunurken 1 kişi daha tutuklandı, 1 kişi ise aranıyor.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“01-02.10.2017 tarihleri, 13:00-06:30 saatleri arasında, Çayönü’nde faaliyet gösteren “Murat Market” isimli iş yerinin kapı camı kırılarak hasara uğrattıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden 5000 TL nakit parayı çalınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu cürümü E.A.(E-20), M.B. (E-25), C.B. (E-25), O.T. (E-21) ve İ.E. (E-19)’nin işledikleri tespit edilmiştir.

E.A. tutuklanmış olup, M.B., C.B. ve O.T. ise benzer suçlardan dolayı merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunmaktadır. İ.E. ise aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”

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