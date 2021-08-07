Manavgat’a yağan yağmur sevindirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kızıldağ Mahallesi’ndeki yangın kontrol altına alınmıştı. Bölgede başlayan sağanak herkesi sevindirdi.

Soğutma çalışmaları süren bölgede başlayan yağmur, ekiplerin de çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.

Bölgede etkili olan yağış vatandaşları da sevindirdi

Manavgat yangınında birçok evin yandığı Kalemler Mahallesi’nde vatandaşlar yağmur mutluluğu yaşadı.

Yangında 30’dan fazla evin hasar gördüğü mahallede, yaralar sarılmaya başlandı.Çalışmaların yürütüldüğü mahallenin sakinleri sağanakla büyük mutluluk yaşadı.

Bazı vatandaşlar ellerini açıp, “Allah’ım şükürler olsun” diyerek dua etti. Yangında evleri yanan yaşlı çift, çevredekiler tarafından yardım çadırına götürüldü.

“Bu yağmura günlerce şükretmemiz gerekiyor”

Çalışmalar sırasında başlayan yağış hem işçileri hem de vatandaşları mutlu etti.

“Alev savaşçıları”ndan Ali Bahar soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında başlayan yağış için, “Yorulduk ama hem yangını kontrol altına almanın hem de yağmurun mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’a şükürler olsun” dedi.

İşçilerden Vasfi Dinç ise, “Şu an sadece biz değil, dağdaki böcekler, kurtlar, kuşlar dua ve şükrediyor. Bu yağmura günlerce şükretmemiz gerekiyor. Hepimizin yüzü gülüyor. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Antalya’da 28 Temmuz’dan başlayan ve dün kontrol altına alınan Manavgat orman yangınında, günlerdir cansiperane mücadele eden orman işçileri ve itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.