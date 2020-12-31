Maliye Bakanı Oğuz, bakanlığına bağlı daireleri ziyaret etti, personelin yeni yılını kutladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bakanlık, bakanlığına bağlı daire ve birimleri tek tek ziyaret ederek, bir yandan dairelerin işleyişini yerinde inceledi, diğer yandan personelin yeni yılını kutladı.

2020 yılının tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınının gölgesinde zor bir yıl olduğunu dile getiren Maliye Bakanı, pandemi döneminde de görevlerinin başında özveri ile çalışan tüm maliye personeline teşekkür etti.

Bu bağlamda hem personel, hem de tüm halka tedbiri elden bırakmama, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uyma çağrısını yineleyen Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a ziyaretlerinde, bakanlık bürokratları eşlik etti.