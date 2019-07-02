Kıbrıs

Maliye Bakanı Amcaoğlu, mali protokolü hafta sonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyledi

2 Temmuz 2019

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile mali protokolü hafta sonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyledi.

Amcaoğlu, Bakkallar ve Marketler Birliği heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye arasında imzalanması öngörülen mali protokolü hafta sonuna yetiştirmeyi planladıklarını belirtti, içeriği ile ilgili bilgi verdi

Kabulde, Bakkallar ve Marketler Birliği Başkanı İsmail Bükülmez, yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

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