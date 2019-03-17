Dünya

Mali’de askeri üsse saldırı

17 Mart 2019

 Mali’nin merkezindeki Mopti bölgesinde bir askeri üsse yönelik saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Dioura kasabasındaki askeri üs, teröristlerin saldırısına uğradı.

Ağır silahlı saldırganlar, araç ve motosikletlerle üsse saldırdı. Çıkan çatışmada 16 ordu mensubu hayatını kaybetti.

Teröristler, çok sayıda askeri aracı da kullanılamaz hale getirdi.

Mopti bölgesinde mart ayında düzenlenen mayınlı saldırılarda 15 asker ölmüştü.

Mali’nin kuzey ve orta kesimleri 2012’den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa’nın “Barkhane Operasyonu” adı altında Mali’de görevlendirdiği 4 bin asker, gerek Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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