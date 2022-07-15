Malcolm X suikastı: 20 yıl hapis yattıktan sonra aklanan Muhammed Aziz, 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Netflix’in 2020’deki “Malcom X’i Kim Öldürdü?” belgeselinden sonra Manhattan Bölge Savcılığı “yeni bulunan kanıtlar”ın Aziz ve Halil’in suçsuz olduğuna işaret ettiğini belirterek özür diledi. Aziz ve Halil’in cezaları iptal edildi.

Aziz aklandıktan sonra geçen yıl New York eyaletine dava açtı. New York Times’a göre dava beş milyon dolarlık bir anlaşmayla sonuçlandı.

Aziz ve Halil, Malcom X’in 1964’te görüş ayrılığına düşerek ayrıldığı İslam Ümmeti (Nation of Islam) adlı siyasi ve dini kuruluşun üyesiydi. Malcom X öldürüldüğünde 39 yaşındaydı.

Malcom X’in kızları suikast sırasında görevde olan bir polisin ölüm döşeğindeyken yazdığı bir mektuba dayanarak yeni bir soruşturma açılmasını talep etmişlerdi.