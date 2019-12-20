Mahkemeye sahte belge sunan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı

İskele’de mahkeme mukayyitliğine sahte evrak sunan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda, C.Ü.’nün (E-41), İskele Kaza Mahkemesi’nde “müstahdem tarafından hırsızlık” suçundan dolayı teminata bağlanan bir şahsa kefil girmek maksadıyla, aylık bürüt maaşı 3 bin 500 TL olduğu halde maaş bordrosunu muhasebecisi E.Ş.’ye (E-34) 10 bin TL olarak hazırlatıp imzalanmasını sağladıktan sonra sahte belgeyi mahkeme mukayyitliğine verdi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.