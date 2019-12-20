Kıbrıs

Mahkemeye sahte belge sunan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı

20 Aralık 2019

İskele’de mahkeme mukayyitliğine sahte evrak sunan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda, C.Ü.’nün (E-41), İskele Kaza Mahkemesi’nde “müstahdem tarafından hırsızlık” suçundan dolayı teminata bağlanan bir şahsa kefil girmek maksadıyla, aylık bürüt maaşı 3 bin 500 TL olduğu halde maaş bordrosunu muhasebecisi E.Ş.’ye (E-34) 10 bin TL olarak hazırlatıp imzalanmasını sağladıktan sonra sahte belgeyi mahkeme mukayyitliğine verdi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.



Etiketler

İlgili Makaleler

“Genç Nesillere Devir ve Kurumsallaşma Projesi”tanıtım kokteyli gerçekleştirildi

20 Aralık 2019
şehit-aileleri-ve-malul-gaziler-derneği

Şehit Aileleri Derneği şehitleri andı

20 Aralık 2019

2020 Yılı Bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi

20 Aralık 2019

KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı’nda ağaç dikimi yapacak

20 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı