Mağusa’da yarın bazı bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMa\u011fusa\u2019da baz\u0131 b\u00f6lgelerde yar\u0131n elektrik kesintisi olacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMa\u011fusa\u2019da \u015eehit \u00c7ocu\u011fu Arsalar\u0131, K\u00fc\u00e7\u00fck Sanayi\u2019nin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc ve City Mall\u2019un elektrik enerjisinde yar\u0131n kesinti olacak.\r\n\r\n\r\n\r\nKIB-TEK\u00a0Ma\u011fusa B\u00f6lge Amirli\u011fi\u2019nden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, orta gerilim elektrik \u015febekesinde yap\u0131lacak proje \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131ndan kaynaklanacak kesinti saat 09.00 ile 15.00 saatleri aras\u0131nda \u00a0olacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n