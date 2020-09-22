Kıbrıs

Mağusa’da yarın bazı bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi

22 Eylül 2020
Elektrik kesintisi

Mağusa’da bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak.

Mağusa’da Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall’un elektrik enerjisinde yarın kesinti olacak.

KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında  olacak.


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22 Eylül 2020

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