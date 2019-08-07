Mağusa’da uyuşturucuyla yakalandı

Mağusa’da park halinde bulunan D.B.G.’ye (E-29) ait araçta dün yapılan aramada, 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile iki sarma sigaranın bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.(E-38) tutuklandı.
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