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Mağusa’da uyuşturucu opersayonu: 2 kişi tutuklandı

22 Mart 2021
360 gram uyuşturucu





Gazimağusa’da dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu 360 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 21.03.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu İ.G.G. (E-27) ve G.G. (K-39)’nin üzerinde  yapılan aramada yaklaşık 360 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.





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22 Mart 2021




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