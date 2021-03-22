Mağusa’da uyuşturucu opersayonu: 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu 360 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 21.03.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu İ.G.G. (E-27) ve G.G. (K-39)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 360 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.