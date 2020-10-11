Mağusa’da bugün 6 saatlik elektrik kesintisi

Gazimağusa’da bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa’da bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“MTG antrenman sahası ve bölgedeki ağıllar, pis su arıtma tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik askeri bölge”