KıbrısSürmanşet

Mağusa’da bugün 6 saatlik elektrik kesintisi

12 Ekim 2020
Elektrik kesintisi




Gazimağusa’da bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa’da bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“MTG antrenman sahası ve bölgedeki ağıllar, pis su arıtma tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik askeri bölge”







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12 Ekim 2020

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