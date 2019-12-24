Mağusa’da araç kundaklama!

Mağusa’da S.A.’ya ait ikametgahın yanında bulunan garaj içerisinde bulunan aracın kundaklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, gece 02:30 sıralarında garaj içerisinde park halinde bulunan mercedes vito marka aracın sol alt kısmına meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklandı.

Kundaklama sonucu konu araç ile araç içerisinde bulunan yaklaşık 100 parçadan oluşan tekstil malzemeleri tamamen, garajın zemin ve tavan kısmı ise kısmen yanarak zarar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.