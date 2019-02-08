Macron’a kınama

KKTC İnsan Hakları Derneği, Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konsey Başkanı Hasan Y. Işık ile konsey başkanlık sekreteri Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Ermeni soykırımını anma günü’ ilan etmesini kınadı.

Yapılan ortak açıklamada, Macron’un Ermeni Soykırımı’nın dünyada tanınması için mücadele vereceğini açıklamasının, uluslararası hukuk ve tarihi kaale almaması ve yeniden hortlayan Haçlı zihniyetinin bir sonucu olduğu iddia edildi.

Işık ile Yıldırım, Macron’u “İnsan Hakları Kapsamında Kara Listede İstenmeyen Şahıs ve Devlet Adamı” olarak ilan etti ve Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.