Kıbrıs

Macron’a kınama

8 Şubat 2019

KKTC İnsan Hakları Derneği, Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konsey Başkanı Hasan Y. Işık ile konsey başkanlık sekreteri Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Ermeni soykırımını anma günü’ ilan etmesini kınadı.

Yapılan ortak açıklamada, Macron’un Ermeni Soykırımı’nın dünyada tanınması için mücadele vereceğini açıklamasının, uluslararası hukuk ve tarihi kaale almaması ve yeniden hortlayan Haçlı zihniyetinin bir sonucu olduğu iddia edildi.

Işık ile Yıldırım, Macron’u “İnsan Hakları Kapsamında Kara Listede İstenmeyen Şahıs ve Devlet Adamı” olarak ilan etti ve Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.

Etiketler


İlgili Makaleler

Hafta sonu hava yağmurlu olacak

8 Şubat 2019

“Mammadov’un üyeliğinin iptaline yönelik herhangi bir işlem yapılmadı”

8 Şubat 2019

KIB-TEK: Toplu iş sözleşmesi, çalışanların durumunun iyileştirilmesi prensibine uygun ve yasaldır

8 Şubat 2019
daü

DAÜ giriş ve burs sınavının tarihi açıklandı

8 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı