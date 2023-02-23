M.Karşıyaka Başkanı disipline sevk edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci, yapmış olduğu toplantıda Miracle Karşıyaka Başkanı Umut Düzdaban’ı disipline sevk etti.

Soruşturma merci tarafından alınan karar şöyle:

“22.02.2023 tarihinde 18254 maç numarasıyla Miracle Karşıyaka ASK ile Yalova SK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında, Miracle Karşıyaka ASK başkanı 4168 lisans numaralı Umut Düzdaban’ın gerçekleştirmiş olduğu eylemler nedeniyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.”

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