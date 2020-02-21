Lübnan’da ilk Koronavirüs vakası görüldü

Lübnan’da ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Koronavirüs’ün görüldüğü ülkelere Lübnan da eklendi. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki ilk Koronavirüs’ün bir kadında tespit edildiğini söyledi. Bakan, kadının Beyrut’ta bulunan Refik Hariri Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Çin Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 200’ü geçti.