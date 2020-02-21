Dünya

Lübnan’da ilk Koronavirüs vakası görüldü

21 Şubat 2020

Lübnan’da ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. 

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Koronavirüs’ün görüldüğü ülkelere Lübnan da eklendi. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki ilk Koronavirüs’ün bir kadında tespit edildiğini söyledi. Bakan, kadının Beyrut’ta bulunan Refik Hariri Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Çin Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 200’ü geçti.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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