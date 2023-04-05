LTB Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü olağan genel kurulu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü’nın katılımıyla Mimar Mehmet Vahip Toplantı salonunda yapıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın doğal başkan olduğu Kulübün genel kurulunda yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.

Genel kurulda etkinlik takviminin oluşturulması da kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu üyleleri: (Başkan) Mehmet Harmancı, (Asbaşkan) Akın Aktunç, (Genel Sekreter) Bülent Çıraklı, (Genel Sekreter Yrd) Zehra Beyar, (Mali İşler Sorumlusu) Tahir Hoca, (Mali İşler Yrd) Harika Kıral, (Spor İşleri Sorumlusu) Ceran Tunalı, (Sosyal İşler Sorumlusu) Ali Vehid, (Lokal Sorumlusu) Özkan Bardak, Yücel Hatay, Türkay Klermo ve Çelen Çağansoy.

Denetleme Kurulu: Mehmet Manavoğlu (Başkan), Erol Beyit, Ziya Güvenir , Ali Ülker

Disiplin Kurulu: Önder Ecesoy (Başkan), Levent Çıraklı, Fikri Özgüvenli.”