LTB Organizasyonunda “Bu Kez Asya’mız için Spor Yapıyoruz” Etkinliği

Paylaşma ve dayanışma ruhunun her daim var olduğu başkent Lefkoşa’da Asya’mıza hep beraber umut olmak için Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonunda SMA Tip-1 hastası Asya bebek için 26 Ağustos Perşembe günü Merkez Lefkoşa’da spor etkinliği yapılıyor.

Tüm gelirin Asya bebeğin tedavisinde kullanılacağı etkinlikte spor salonları farklı aktiviteleri ile yer alacak. Yurttaşlar etkinlik boyunca sağlıklı yiyecek içecek standlarından alışveriş yapabilecek.

Katılımcılar hem Asya bebeğe umut olacak hem de DJ eşliğinde spor yapıp güzel bir gün geçirebilecek.

Etkinlikte Arshiya Yoga Life Center, Ness, Ace Fitness, Dance Show, Power Fit, Vip Sport, Ateam Spor, Sbox, Yaren Kızılşahin, Guralpfit, Fitstop, Dup Fintess, Yogakio, Sera Fitness ile Cranberries spor salonları birçok farklı spor aktivitesi gerçekleştirecek.

17:00 ile 22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe girişte aşı kartı, PCR ve/veya Antijen test sonucunun gösterilmesi gerekmektedir.

Etkinlik programı:



17:15-17:20 Hazal Sokullu Dans Ekibi Dans Show

17:30-21:00 Ness Club CrossFit-Plates-Kick Box

17:30-17:40 Ace Fitness Kango Jump

18:00-18:20 Dans&Cimanstik Show Mod Dans ve Spor Merkezi

18:30-18:40 Cimanstik Show Ayel Jimnastik ve Lefkoşa Cimanstik Klübü

18:40-18:45 Dance Show Red Raw Dance Complex

18:00-19:00 Arshiya Yoga Life Center Yoga

19:00-21:00 Yogakio Yin&Yang (Vinyasa Flow)

18:45-19:00 Power Fit Kango Jump

18:00 – 19:00 Vip Sport Abs/Glute

Ateam Spor Box

Sbox Kickbox Muaythai

Yaren Kızılşahin Fonksiyonel Antreman

Guralpfit Fonksiyonel Antreman

19:00-19:05 Dance Show Red Raw Dance Complex

19:05-19:35 Fitstop Jumping Fitness

19:35-19:45 Dup Fitness Spining

19:45-20:15 Ness Club Spining

20:15-20:45 Sera Fitness Spining

20:45-21:00 Cranberries Dans Show