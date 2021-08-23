LTB Organizasyonunda “Bu Kez Asya’mız için Spor Yapıyoruz” Etkinliği

Paylaşma ve dayanışma ruhunun her daim var olduğu başkent Lefkoşa’da Asya’mıza hep beraber umut olmak için Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonunda SMA Tip-1 hastası Asya bebek için 26 Ağustos Perşembe günü Merkez Lefkoşa’da spor etkinliği yapılıyor.
Tüm gelirin Asya bebeğin tedavisinde kullanılacağı etkinlikte spor salonları farklı aktiviteleri ile yer alacak. Yurttaşlar etkinlik boyunca sağlıklı yiyecek içecek standlarından alışveriş yapabilecek.
Katılımcılar hem Asya bebeğe umut olacak hem de DJ eşliğinde spor yapıp güzel bir gün geçirebilecek.
Etkinlikte Arshiya Yoga Life Center, Ness, Ace Fitness, Dance Show, Power Fit, Vip Sport, Ateam Spor, Sbox, Yaren Kızılşahin, Guralpfit, Fitstop, Dup Fintess, Yogakio, Sera Fitness ile Cranberries spor salonları birçok farklı spor aktivitesi gerçekleştirecek.
17:00 ile 22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe girişte aşı kartı, PCR ve/veya Antijen test sonucunun gösterilmesi gerekmektedir.
Etkinlik programı:
17:15-17:20 Hazal Sokullu Dans Ekibi Dans Show
17:30-21:00 Ness Club CrossFit-Plates-Kick Box
17:30-17:40 Ace Fitness Kango Jump
18:00-18:20 Dans&Cimanstik Show Mod Dans ve Spor Merkezi
18:30-18:40 Cimanstik Show Ayel Jimnastik ve Lefkoşa Cimanstik Klübü
18:40-18:45 Dance Show Red Raw Dance Complex
18:00-19:00 Arshiya Yoga Life Center Yoga
19:00-21:00 Yogakio Yin&Yang (Vinyasa Flow)
18:45-19:00 Power Fit Kango Jump
18:00 – 19:00 Vip Sport Abs/Glute
Ateam Spor Box
Sbox Kickbox Muaythai
Yaren Kızılşahin Fonksiyonel Antreman
Guralpfit Fonksiyonel Antreman
19:00-19:05 Dance Show Red Raw Dance Complex
19:05-19:35 Fitstop Jumping Fitness
19:35-19:45 Dup Fitness Spining
19:45-20:15 Ness Club Spining
20:15-20:45 Sera Fitness Spining
20:45-21:00 Cranberries Dans Show