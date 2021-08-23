KıbrısSürmanşet

LTB Organizasyonunda “Bu Kez Asya’mız için Spor Yapıyoruz” Etkinliği

23 Ağustos 2021
asya bebek





Paylaşma ve dayanışma ruhunun her daim var olduğu başkent Lefkoşa’da Asya’mıza hep beraber umut olmak için Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonunda SMA Tip-1 hastası Asya bebek için 26 Ağustos Perşembe günü Merkez Lefkoşa’da spor etkinliği yapılıyor.

Tüm gelirin Asya bebeğin tedavisinde kullanılacağı etkinlikte spor salonları farklı aktiviteleri ile  yer alacak. Yurttaşlar etkinlik boyunca sağlıklı yiyecek içecek standlarından alışveriş yapabilecek.



Katılımcılar hem Asya bebeğe umut olacak hem de DJ eşliğinde spor yapıp güzel bir gün geçirebilecek.

Etkinlikte Arshiya Yoga Life Center, Ness, Ace Fitness, Dance Show, Power Fit, Vip Sport, Ateam Spor, Sbox, Yaren Kızılşahin, Guralpfit, Fitstop, Dup Fintess, Yogakio, Sera Fitness  ile Cranberries spor salonları birçok farklı spor aktivitesi gerçekleştirecek.

17:00  ile 22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe girişte aşı kartı,  PCR ve/veya Antijen test sonucunun gösterilmesi gerekmektedir.

Etkinlik programı:        

 

17:15-17:20    Hazal Sokullu Dans Ekibi    Dans Show

 

17:30-21:00       Ness Club                                      CrossFit-Plates-Kick Box

 

17:30-17:40       Ace Fitness                              Kango Jump

18:00-18:20        Dans&Cimanstik Show         Mod Dans ve Spor Merkezi

 

18:30-18:40          Cimanstik Show                  Ayel Jimnastik ve Lefkoşa Cimanstik Klübü

 

18:40-18:45          Dance Show                         Red Raw Dance Complex

 

18:00-19:00          Arshiya Yoga Life Center    Yoga

 

19:00-21:00          Yogakio                                  Yin&Yang (Vinyasa Flow)

 

18:45-19:00           Power Fit                               Kango Jump

 

18:00 – 19:00        Vip Sport                                 Abs/Glute

Ateam Spor                            Box

Sbox                                         Kickbox Muaythai

Yaren Kızılşahin                      Fonksiyonel Antreman

Guralpfit                                  Fonksiyonel Antreman

 

19:00-19:05      Dance Show                             Red Raw Dance Complex

 

19:05-19:35       Fitstop                                     Jumping Fitness

 

19:35-19:45        Dup Fitness                           Spining

 

19:45-20:15         Ness Club                              Spining

 

20:15-20:45          Sera Fitness                         Spining

 

20:45-21:00          Cranberries                          Dans Show

 





Etiketler
23 Ağustos 2021


Başa dön tuşu