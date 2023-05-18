LTB, bu yıl da sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarının gelmesi ile birlikte sivrisineklerle mücadele için WALS metodunu uygulamaya başladı.

LTB’den yapılan açıklamada, LTB Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nin Asya Kaplan Sivrisineği gibi konteynırlarda üreyen sivrisineklerle mücadelede

dünyada kullanılan ödüllü WALS metodunun ülkede ilk kez geçen yıl teknik uzmanlarla birlikte Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleştiği kaydedildi.

LTB ekiplerinin aynı şekilde bu yıl da küçük su birikintilerinde bile kolayca üreyebilen sivrisineklerin mücadelesi için Wals Metodu’nun Lefkoşa Mezarlığı’nda uygulandığı belirtilerek, biyolojik larvasit kullanılarak yapılan bu uygulamanın sivrisinek dışında hiçbir canlıya zarar vermediğine dikkat çekildi.

– “Asya Kaplan Sivrisineği saksı altı, suluk gibi ufak tefek kaplarda üreyebilir”

Açıklamada, Asya Kaplan Sivrisineği’nin eski otomobil lastikleri, saksı altları, mezarlıktaki suluklar gibi ufak tefek kaplarda üreyebileceği ve tamamının tespit edilmesinin neredeyse imkansız olduğu belirtilerek, bundan dolayı geliştirilen WALS metodunun bu soruna yeni bir çözüm getirdiği kaydedildi.

2017 yılında Chicago İnnovasyon Ödülü alan WALS metodunun Zika Virüsü, Dang Humması, Chikungunya, Batı Nil Virüsü gibi sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla dünyada yaygın olarak kullanıldığı vurgulanan açıklamada, bu metodoloji sayesinde ulaşılması imkansız ya da tespit edilmesi zor üreme kaynaklarında da biyolojik larvasitlerle etkili mücadele gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, LTB’nin bu metodunun ileriki zamanlarda araçüstü cihaz ile yaygınlaştırarak yıllardır sürdürülen biyolojik mücadeleyi ulaşılamayan alanlara da taşıma hedefinde olduğu duyuruldu.