Kıbrıs

LTB Başkent’te iki ana caddede asfaltlama çalışması yapacak

6 Eylül 2019

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkentte araçların oldukça yoğun kullandığı Bedrettin Demirel ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde ana yolların bakımı için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB yurttaşların sorunsuz ve güvenli bir şekilde şehirde yaşamlarını sürdürmeleri için altyapı ve üstyapı yatırımlarını ihtiyaç çerçevesinde yapmaya devam ediyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyerek, bu kapsamda Bedrettin Demirel ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde ihtiyaç duyulan yol tamirlerinin bir aylık sürede tamamlanacağını kaydetti.

ÇALIŞMALAR ŞEHİRDE GÜNLÜK HAYATI ETKİLEMEDEN YAPILACAK

Başkan Harmancı, LTB öz kaynaklarıyla çıkılan ihale kapsamında şehrin günlük yoğun yaşamı ve yurttaşlara rahatsızlık verilmemesi için asfaltlama çalışmalarının çoğunlukla gece yapılacağını belirtti.

İhale anlaşması LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Capiton Construction Ltd. Direktörü Nejat Hatipoğlu tarafından imzaladı.

Etiketler

İlgili Makaleler

KAR-İŞ

Kar-İş’ten öğrenci taşımacılığı yapmama uyarısı

6 Eylül 2019
deprem

Kıbrıs’ın kuzey batısında 4.4 büyüklüğünde deprem

6 Eylül 2019

Lute ile Liderler saat 18.00’de ara bölgede resepsiyonda buluşuyor

6 Eylül 2019

Lute’un temasları sürüyor

6 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı