LimonHost 7/24 teknik destek sağlıyor

LimonHost tarafından kullanıcılarına sağlanan cPanel hosting; limitsiz web barındırma, hızlı ve güçlü hosting özellikleri ile ön plana çıkıyor. Aynı zamanda cPanel hosting kullanıcılarına; % 100 SSD Disk, ücretsiz alan adı, ücretsiz SSL sertifikası ve memnun kalmadıkları takdirde 15 gün koşulsuz iade garantisi de sunuluyor. cPanel hosting hizmetlerinin; başlangıç paketi, ekonomik paket, kurumsal paket ve extra paket alternatifleri bulunuyor.

LimonHost kullanıcıları cPanel hosting hizmetlerinde; web sitelerini ve sunucularını cPanel ile kontrol edebiliyorlar. Bu sayede hem sunucunun yönetiminin yapılması hem de internet sitesi sahibi olmak son derece hızlı ve kolay bir hale gelebiliyor. Grafik arayüzlü ve web tabanlı bir yönetim paneli olan cPanel, dünya genelinde kullanımı en çok tercih edilen kontrol panellerinin başında geliyor. cPanel; WordPress ve diğer CMS platformlarının kurulması, SSL sertifikalarının oluşturulması, FTP ayarlarının yapılması, DNS ayarlarının düzenlenmesi ve alan adı uzantısına sahip e-posta hesaplarının oluşturulmasını son derece kolay bir hale getiriyor. cPanel dünyada en çok tercih edilen kontrol paneli olmasının yanı sıra sunucunun çok daha yüksek bir performans ile çalışmasını sağlayacak ve daha fazla teknik bilgi gerektiren ek özelleri de kullanıcılara sunuyor.

cPanel; kullanıcıların sahip oldukları sunucuyu yönetebilmeleri için grafik arayüzü ve otomasyon araçları ile hizmet sunan bir yazılım olarak tanımlanabiliyor. Bu yazılım cPanel & WHM’in bir parçası olup sunucu yönetiminin yöneticiler, bayiler ve internet sitesinin sahibi olan son kullanıcılar tarafından basit bir tarayıcı aracılığıyla yapılmasını sağlıyor. cPanel ile yalnızca tek bir sunucunun hesabı; cPanel & WHM ile tüm sunucunun yönetimi yapılabiliyor. Grafik arayüzünün yanı sıra cPanel’de API yabancı üçüncü part yazılımla erişim ve komut satırıyla yönetim türü ek özellikler de sunuluyor.

LimonHost tarafından sunulan cPanel hosting hizmeti Linux işletim sistemine sahip hosting paketi olup kontrol paneli internet sitesinin ve sunucunun yönetimini son derece kolay bir hale getiriyor. cPanel hosting hizmetlerinde web sitelerinin barındırılması hizmetleri kontrol paneli üzerinden yönetiliyor. cPanel, diğer kontrol panellerine göre kullanım kolaylığı ile ön plana çıkıyor.

LimonHost cPanel hosting hizmetlerini tercih eden kullanıcılarına 7/24 kullanıcı desteği sağlıyor. LimonHost destek ekibi cPanel ile ilgili olarak gelen soruları yanıtlamasının yanı sıra oluşan problemlerin incelemesini ve çözümünü de sağlıyor. cPanel sunduğu grafik arayüzü ile teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılara da internet sitelerini yönetebilme imkanını sunuyor. cPanel Linux işletim sistemine sahip sunucular ile çalışıyor. Beraberindeki son derece önemli otomasyon araçları sayesinde kullanıcıların müdahalesine gerek kalmadan, önceden belirlenmiş bulunan işlemlerin yerine getirilmesini sağlıyor.

İhtiyaçlarınıza En Uygun Çözümler LimonHost’ta

E-ticaret hosting, e-ticaret firmalarının güvenilirliği ve yüksek performansı için son derece avantajlar sağlamaya devam ediyor. İnternet platformunda online alışverişi tercih eden kullanıcılar web sitelerinin yüklenme hızının iki saniyeden fazla olmasını istemiyorlar. Bu nedenle e-ticaret sitelerinin kullanacağı e-ticaret hosting paketlerinin yüksek RAM boyutlu ve SSD disk yapısına sahip olması gerekiyor. Ayrıca; e-ticaret sitelerinin kurulumunda kullanılacak olan alışveriş platformu yazılımlarını desteklemesi de dikkate edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. E-ticaret hosting paketlerinin PHP, Java, MySQL, ASP.NET , MSSQL ve Htaccess gibi altyapı hizmetlerini desteklemesi de bekleniyor. E-ticaret hosting paketlerinin istenilen kişiselleştirmeleri yapma imkanı sunması sayesinde kullanıcılar; Log doyalarını yönetebiliyorlar, farklı eklentiler yükleyebiliyorlar, PHP, MySQL ve WordPress türü yazılımlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabiliyorlar. E-ticaret paketlerinin aynı zamanda online ödeme sistemleri ile de uyumlu olması, 3D Secure ve sanal POS desteği vermesi isteniliyor. E-ticaret hosting paketi seçimi esnasında bunlara ek olarak; disk kapasitesi, paket yükseltme, e-mail hizmeti, erişilebilirlik ve artırılabilir kaynak garantisi gibi konularda da özenli davranılması gerekiyor.

LimonHost Hosting Paketleri Performansları İle Ön Planda

Limon Host kullanıcılarına domain avantajlarından yararlanabilmeleri için pek çok farklı fırsat sunuyor. LimonHost müşterileri [email protected] şeklindeki adreslerine özel mail servislerini ek bir ücret ödemelerine gerek kalmadan kullanabiliyorlar. LimonHost kullanıcılarına sunulan ücretsiz web site mimarı hizmeti sayesinde; hazır web sitesi tasarım aracından yararlanabiliyor ve site kurulumlarını ücretsiz bir şekilde ve kolaylıkla tamamlayabiliyorlar. Ayrıca LimonHost müşterilerine özel olarak sunulan ücretsiz DNS yönetimi hizmetinden de yararlanabiliyorlar. LimonHost müşterileri alan adlarını yıl boyunca en iyi fiyatlarla kayıt edebiliyor ve en avantajlı fiyatlardan yararlanarak alan adlarını yenileyebiliyorlar.

Alan adlarını LimonHost’a transfer etmek isteyen kullanıcıların; mevcut firmalarından transfer kodu almaları ve transfer kilidini kaldırmaları gerekiyor. Ardından alan adı ve transfer kodu girilerek işlem başlatılıyor. Alan adının iletişim bilgilerinde yer alan e-mail adresine gelen mailin onaylanmasının ardından yaklaşık bir hafta içerisinde transfer işlemi tamamlanmış oluyor. Alan adının transfer edilmesi için alan adının tescil edildiği tarihin üzerinden en az 60 gün geçmiş olması şartı aranıyor.