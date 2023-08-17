Limon Fatura ile Okmar marketin başlatmış oldukları kampanya sonuçlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişte 3 şanslı talihli Okmar Market’te geçerli olacak olan hediye çeklerini Limon Fatura ve Okmar Market şirket yöneticileri tarafından teslim aldı.

Limon kullandılar,kazandılar

Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında Okmar marketlerde bulunan Limon fatura sistemi üzerinden yapılan fatura ödemesi yapanlar arasında çekiliş gerçekleşti. İki şirket yetkilisi, yapmış olduğu ortak açıklamada gerçekleştirilen kampanyadan mutlu olduklarını ve bundan sonraki süreçlerde yine çeşitli kampanya ortaklıklarını devam ettirecekleri bilgisini verdi.

OKMAR’da “Limon” ile ödeme kolaylığı

Limon Fatura yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; Okmar Market’in bir Limon Fatura bayisi olduğu, Kıb-Tek, tüm belediye faturaları, Digitürk, Turkcell, Lifecell , anlaşmalı okulların harçları, Zirve Sigorta poliçeleri, Velespeed, Extend internet gibi faturaların buradan ödenebileceği belirtildi.