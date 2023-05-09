Limasol’da 12 aylık bebek menenjitten hayatını kaybetti

Limasol’da 12 aylık bebeğin dün, menenjit nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bebeğin yüksek ateş ve ciddi enfeksiyon nedeniyle Pazar günü Limasol Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü ve durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla Makarios Hastanesi’ne getirilmeye teşebbüs edildiğini; ancak hayatının tehlikeye girmesi üzerine Limasol Devlet Hastanesi’ne geri götürüldüğünü yazdı.

Gazete, doktorların insan üstü çabasına rağmen bebeğin menenjit mikrobu yüzünden sepsis (kan zehirlenmesi) yaşadığını ve hayatını kaybettiğini kaydetti.