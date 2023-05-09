Limasol’da 12 aylık bebek menenjitten hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Limasol’da 12 aylık bebek menenjitten hayatını kaybetti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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menenjit hastalığı

Limasol’da 12 aylık bebeğin dün, menenjit nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bebeğin yüksek ateş ve ciddi enfeksiyon nedeniyle Pazar günü Limasol Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü ve durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla Makarios Hastanesi’ne getirilmeye teşebbüs edildiğini; ancak hayatının tehlikeye girmesi üzerine Limasol Devlet Hastanesi’ne geri götürüldüğünü yazdı.


Gazete, doktorların insan üstü çabasına rağmen bebeğin menenjit mikrobu yüzünden sepsis (kan zehirlenmesi) yaşadığını ve hayatını kaybettiğini kaydetti.

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Tags:bebeklimasolölüm
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