Güney Kıbrıs

Limasol Hastanesi’nde doktora ölüm tehdidi

15 Ekim 2019

Limasol Genel Hastanesi Acil Servisi’nde, bir hasta yakınının,  geç muayene ettiği gerekçesiyle, görev başındaki doktoru ölümle tehdit ettiği belirtildi.

Politis gazetesi Rum Doktorlar Sendikası’nın (PASİKİ) olayı kınayan bir açıklama yaptığını yazdı.

Politis bir başka haberinde ise, evsiz insanları, Limasol’daki bir otelde kaldıklarını göstererek devleti 35 bin Euro dolandıran çetenin 3 üyesinin tutuklandığını bildirdi.

Gazete, tutuklananların, Aktif Hareket Başkanı Leftheris Yeorgiu, otel sahibi ile otel çalışanı olduğunu belirtti.

Habere göre, olay neticesinde, söz konusu şüphelilerin, evsizlerin otelde kaldığını göstererek devletten para aldı. Ancak evsizlerin gerçekten otelde kalmadıkları tespit edildiği de belirtildi.

Öte yandan Alithia gazetesi, öğretmenler sendikası OELMEK’in, yeni bir şiddet olayını şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre OELMEK, Baf bölgesindeki bir ortaokulda, geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan bir olayda, okul dışından olan bazı kişilerin, yasa dışı olarak okul alanına girerek, öğrencileri rahatsız ettiğini belirtti.

OELMEK, bu kişilerin, okul dışına çıkmaları konusunda kendilerini uyaran müdür yardımcısına vurduğunu ve bunun neticesinde (müdür yardımcısının) yere düştüğünü de ifade etti.

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