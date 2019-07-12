EkonomiManşet

Limasol Bankası’ndan 80. Yıla Özel Kredi!

12 Temmuz 2019

Limasol Bankası’ndan değerli müşterilerine 80. Yıla Özel Kredi!

Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe topluma duyarlı, müşteri odaklı, erişilebilir, şeffaf, kaliteli ve müşterilerine her zaman kolaylıklar sağlayan; bankacılık anlayışıyla hareket eden ‘Geçmişten Geleceğe Güvenle’ halkın takdirini kazanan Limasol Bankası sizlere “Sekseninci yılına özel oluşturduğu 80. Yıl Kredisi ile sizlerin yanında.  Kampanyada 1 kişiye kullanırılacak maksimum tutar 80.000 TL ile sınırlı olup; peşin masraf olmadan, vadesinden önce kapatma fırsatı yanısıra; kampanyadan yararlanacak müşteriler arasından yapılacak çekilişle 8 kişiye 1 senelik ayrıcalıklı hizmetlerinden GOLD Elit Card verilecektir. 

“Hayaliniz sizden, gerçekleştirmesi bizden.” diyen Limasol Bankası’ndan “Sekseninci Yıla” özel kredinin özelliklerini öğrenmek için; 

Detaylı bilgi için:

Web sitesi: www.limasolbank.com.tr

İletişim: +90 392 444 LTKB

Etiketler

İlgili Makaleler

Owoyale cinayeti ile ilgili bağlantısı görülen 11 kişi mahkemede

12 Temmuz 2019

Çiftlikte 680 bin TL’lik vurgun

12 Temmuz 2019

Ada mobil hatta birleşti

12 Temmuz 2019

Vazoyla kafasını kırdılar

12 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı