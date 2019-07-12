Limasol Bankası’ndan 80. Yıla Özel Kredi!

Limasol Bankası’ndan değerli müşterilerine 80. Yıla Özel Kredi!

Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe topluma duyarlı, müşteri odaklı, erişilebilir, şeffaf, kaliteli ve müşterilerine her zaman kolaylıklar sağlayan; bankacılık anlayışıyla hareket eden ‘Geçmişten Geleceğe Güvenle’ halkın takdirini kazanan Limasol Bankası sizlere “Sekseninci yılına özel oluşturduğu 80. Yıl Kredisi ile sizlerin yanında. Kampanyada 1 kişiye kullanırılacak maksimum tutar 80.000 TL ile sınırlı olup; peşin masraf olmadan, vadesinden önce kapatma fırsatı yanısıra; kampanyadan yararlanacak müşteriler arasından yapılacak çekilişle 8 kişiye 1 senelik ayrıcalıklı hizmetlerinden GOLD Elit Card verilecektir.

“Hayaliniz sizden, gerçekleştirmesi bizden.” diyen Limasol Bankası’ndan “Sekseninci Yıla” özel kredinin özelliklerini öğrenmek için;

Detaylı bilgi için:

Web sitesi: www.limasolbank.com.tr

İletişim: +90 392 444 LTKB