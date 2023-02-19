Ligden çekilen Hatayspor’un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Ligden çekilen Hatayspor’un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Ligden çekilen Hatayspor’un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı

Takımın ligden çekilmesinin ardından futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri hakkında kulübün internet sitesinden bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, “Mehdi Boudjemaa’nın sezon sonuna kadar Ferencvaros’a, Samuel Adekugbe’nin sezon sonuna kadar Galatasaray’a, Bertuğ Özgür Yıldırım’ın sezon sonuna kadar Antalyaspor’a, Saba Lobjanidze’nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e, Abdullah Yiğiter’in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.” ifadesine yer verildi.

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