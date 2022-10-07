Levent Ruso: Onu her zaman saygı ve rahmetle anacağız

Küçük Kaymaklı’nın efsane futbolcularından Ergün Redif’in vefatı aynı dönem birlikte futbol oynadıkları takım arkadaşlarını derinden üzdü.

Yaşamını Londra’da sürdüren Levent Ruso, Ergün Redif için duygu yüklü kelimelerle acısını paylaştı. Ruso’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Onu vakitsiz kaybetmenin buyuk uzuntusu icindeyiz. Ailesinin, camiamizin ve sevenlerinin basi sagolsun. Gercek bir Küçük Kaymakli sevdalısı idi. Futbolcu olarak buyuk hizmet verdigi, başarilar kazandirdigi kulubü için hic bir fedakarliktan kaçınmayan, maclarda terini her zaman son damlasina kadar akitan, takıma yeni katıldiğımızda ben ve diğer genc futbolculara abilik yapıp, bizleri koruyan, özü sözü bir, sevgi dolu biriydi. Onu her zaman büyük bir sevgi ve rahmetle anacagiz. Nur ve huzur icinde yatsın Ergün Redif kardesimiz..”.