Lenfödem/Manuel Lenf Drenaj/ Bandajlama

Lenfatik sistem, arteriyel ve venöz sisteme paralel bir damar sistemidir.

Lenfatik sistemin temel fonksiyonu sadece sıvıların taşımımı değil diğer damar sistemiyle taşınamayan protein gibi büyük moleküler ağırlıklı maddelerin taşınmasıdır.

Lenfatik sistem ayrıca aşırı sıvı yüklenmesi sırasında ödemi azaltmak için tampon görevi görür

Lenfödem primer olarak lenfatik sistemin anormal gelişimi sonrası olabilir, ya da doğumsal bazı hastalıklara bağlı olabilir.

Sekonder lenfödem daha sık görülür. Lenfatik sistemin tıkanması enfeksiyon, travma, tümör, cerrahi veya radyoterapiye bağlı gelişebilir. Genellikle bacakları etkiler. Cerrahi sonrası ve radyoterapiye bağlı gelişen üst ekstremite (kollar) lenfödem yine sık görülür.

Lenfödemli hastada tek ya da iki taraflı ağrısız şişlik mevcuttur. Erken dönemde geceleri düzelen daha yumuşak ödem ilerleyen kronik süreçte daha sert, geceleri düzelmeyen ödeme dönüşür ve ödem ayak parmaklarına yayılır, cilt üzerinde sertleşme, siğil benzeri görünüm, ciltte kötü kokulu akıntı ve enfeksiyon gelişebilir.

Lenfödem tedavi ve rehabilitasyon program: cilt bakımı ve enfeksiyonun tedavisi, lenf akışını arttıracak özel masaj teknikleri, lenfödemli bölgesinin özel malzemelerden oluşan bandajlarla kompresyonu ve tamamlayıcı elevasyon ve egzersiz uygulamalarından oluşur.

Lenf drenajının zayıf olduğu bölgelerde cilt enfeksiyonuna yatkınlık oluşur. Düzenli olarak lenfödemi olan bölgenin su ve sabunla yıkanması ve alkol içermeyen nemlendiricilerle cildin kuruması engellenmelidir.

Manuel lenfatik drenaj olarak isimlendirilen özel masaj teknikleriyle yüzeyel ve derin lenf kanallarını artması, doku sıvısının ve doku aralığına kaçan protein içerikli sıvının damar içine girişini ve damar içinde hareketini kolaylaştırır.

Kullandığımız özel kompresyon bandajları istirahatte düşük basınç hareket sırasında yüksek basınç oluştururlar böylece hareket sırasında lenfatik damarlar bandaj ve kaslar arasında komprese olarak sıvı akışını sağlarlar.

Lenfödemde; manuel lenf drenajı ve bandajlama akut enfeksiyon, kalp yetmezliği, kanser gibi durumlarda uygulanmaz, hamilelik, yeni geçirilmiş karın bölgesi ameliyatları, aort anevrizması, derin ven trombozu gibi durumlarında kontrollü uygulanabilir.

Lenföemli kol veya bacakta veya diğer bölgelerde ödemin azaltılması sağlandıktan ve sıvı hacmi stabil hale getirildikten sonra tekrar ödem oluşumunu önlemek için kademeli kompresyon giysilerinin kullanılması gerekir.

Vazopnömotik kompresyon pompaları dokudaki sıvının damar içine girişini arttırır fakat dokuda kalan protein atılamadığı ,için ödemin tekrar oluşumuna neden olur, pompaların kullanımını sınırlandıran diğer neden genital ödemi arttırabilmesi veya pompalama alanının yukarısında kalan bölgede yüksek proteinli sıvı birikimine neden olabilmesidir. Bu kompresyon cihazları venöz yetmezlikte lenfödem tedavisinden daha etkilidir.

Cerrahi tedavi seçeneği ne yazık ki halen zor ve pratik olmayan uygulamalardır ve ağır vakalar için saklı tutulmaktadır.