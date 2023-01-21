Lefkoşa’nın güneyine saldırı planlayan 6 “tetikçi” tutuklandı

Sırp ve Hırvatlardan oluşan 6 tetikçinin, güneydeki narkotik polisinin tanık koruma programına aldığı kişilerin tutulmakta olduğu karakola saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Politis Atina kaynaklı haberinde Yunan narkotik polisi tarafından tutuklanan 6 Sırp ve Hırvat’ın Lefkoşa’nın güneyinde, tanık koruma programına alınan kişilerin tutulduğu bir polis karakoluna saldırı hazırlığında olduğunun anlaşıldığını yazdı.

Habere göre Atina’da tutuklanan kişilerin, narkotik şube tarafından yapılan sorgusunda ulaşılan veriler, tutukluların Kıbrıs Cumhuriyeti ile temas içerisinde olduğunu ve nereye saldıracaklarını bildiklerini gösteriyor.

Tetikçilerin, Lefkoşa’nın güneyindeki karakola düzenlemeyi planladıkları saldırı ile, koruma programı kapsamında tutulan kişileri öldürmek mi yoksa serbest bırakılmasını mı isteyeceğini netleştiremeyen Yunan polisi konuyu Interpol’e de aktardı.

Tutuklanan 6 tetikçinin tasarrufunda 681 gram ağırlığında iki kalıp TNT türü patlayıcı, fünye, patlayıcı imalinde kullanılan diğer malzeme, elektrikli tetikleme devresi ve halen incelenmekte olan başka malzeme bulundu.