Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler

Çin’den başlayarak neredeyse tüm dünyaya yayılan ve ölümlere de neden olan Coronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’de de alınan önlemler, zorunlu olunmadıkça sokağa çıkılmaması, evde kalınması çağrısıyla sokaklar büyük oranda sessizliğe büründü.

Lefkoşa’da özellikle trafiğin en yoğun olduğu caddeler, alışverişin en fazla tercih edildiği bölgeler, kafeler, restoranlar alışılmışın aksine sakin, sessiz; işyerlerinin kepenkleri kapalı.

Bu arada, Bakanlar Kurulu kararına uymayarak işyerini açtığı tespit edilenler veya toplu şekilde sokakta, bazı mekanlarda görülen vatandaşlar hakkında polisiye tedbirler alınmaya devam ediliyor.