Kıbrıs

Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler

21 Mart 2020

Çin’den başlayarak neredeyse tüm dünyaya yayılan ve ölümlere de neden olan Coronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’de de alınan önlemler, zorunlu olunmadıkça sokağa çıkılmaması, evde kalınması çağrısıyla sokaklar büyük oranda sessizliğe büründü.

Lefkoşa’da özellikle trafiğin en yoğun olduğu caddeler, alışverişin en fazla tercih edildiği bölgeler, kafeler, restoranlar alışılmışın aksine sakin, sessiz; işyerlerinin kepenkleri kapalı.

Bu arada, Bakanlar Kurulu kararına uymayarak  işyerini açtığı tespit edilenler  veya toplu şekilde sokakta, bazı mekanlarda görülen vatandaşlar hakkında polisiye tedbirler alınmaya devam ediliyor.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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