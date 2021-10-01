Lefkoşa’da korkutan kaza

Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada Güfem Kaşkan yönetimindeki araç Urfalı Osmanbey restoranı çevreleyen demir parmaklık ve ağaçlara sol ön kısmı ile çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilip durdu.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Zafer Hasan sokak üzerinde, güneybatı istikametine doğru seyreden Ramadan YİĞİTÇE (E-62), yönetimindeki JU 851 plakalı araç ile dikkatsizce anayol konumunda bulunan Barış caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde kuzeydoğu istikametine doğru seyreden Gülfem KAŞKAN (K-25) yönetimindeki GL 563 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlar ve çarpmadan sonra yoluna devam eden GL 563 plakalı araç, yolun sol kısmında bulunan Urfalı Osmanbey restoranı çevreleyen demir parmaklık ve ağaçlara sol ön kısmı ile çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilip durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmamıştır.