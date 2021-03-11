Lefkoşa’da kapsamlı hamam böceği ilaçlaması sürüyor

Başkent Lefkoşa’da 1 Mart itibarı ile hamam böceği ilaçlaması başladı.

Başkent Lefkoşa’da 1 Mart itibarı ile hamam böceği ilaçlaması başladı. Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çıkılan ihale kapsamında başlatılan çalışmalarda evlerde ilaçlama yapılırken, kanalizasyon menhollerinin ilaçlanması ve gelen şikayetlere yönelik ilaçlamalar aralıksız devam ediyor.

İlaçlama çalışmaları bir yılda iki kez olacak ve LTB sınırlarındaki tüm ev ile iş yerlerinin tek tek ilaçlanması yanında şehirdeki tüm menhollerde de hamamböceği ilaçlaması yapılacak.

İlaçlama esnasında sivrisinek kaynakları da tespit ediliyor

Ev, işyeri ve apartmanlardaki menhollerin ilaçlanmasını yapan ekipler aynı çalışma içerisinde olası sivrisinek kaynaklarını da tespit ederek raporluyor. Yurttaşlar, hamam böceği dışında ilaçlama taleplerine ilişkin LTB’ye Alo 185 çözüm hattı aracılığı ile ulaşabilirler.