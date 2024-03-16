Lefkoşa’da kanunsuz tabanca ve mermi tasarrufundan 2 kişi tutuklandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu V.A.’nın (E-38) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olarak M.K.’in (E-60) Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada ise 34 adet daha canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.