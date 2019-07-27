Lefkoşa’da bugün meydana gelen çarpışmada 1’i bebek 6 kişi yaralandı

Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik çarpışmasında biri bebek 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre çarpışma bugün 12.50 sıralarında, Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çarpışma, Seral Karacalı’nın (K-31), yönetimindeki NN 200 plakalı salon aracıyla Sevim Beşok Esendağlı (K-44) yönetimindeki RB 851 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışma sonucu yaralanan NN 200 plakalı araç sürücüsü Seral Karacalı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevim Nazlı (K-59) ve Deniz Karacalı (2,5 aylık) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Çarpışmada yaralanan RB 851 plakalı araç sürücüsü Sevim Beşok Esendağlı ile İnci Esendağlı (K-15) ve Zehra Esendağlı (E-20) ise kaldırıldıkları Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin çarpışma ile ilgili soruşturması devam ediyor.