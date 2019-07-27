Kıbrıs

Lefkoşa’da bugün meydana gelen çarpışmada 1’i bebek 6 kişi yaralandı

27 Temmuz 2019

Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik çarpışmasında biri bebek 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre çarpışma bugün 12.50 sıralarında, Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çarpışma, Seral Karacalı’nın (K-31), yönetimindeki NN 200 plakalı salon aracıyla Sevim Beşok Esendağlı (K-44) yönetimindeki RB 851 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışma sonucu yaralanan NN 200 plakalı araç sürücüsü Seral Karacalı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevim Nazlı (K-59) ve Deniz Karacalı (2,5 aylık) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Çarpışmada yaralanan RB 851 plakalı araç sürücüsü Sevim Beşok Esendağlı ile İnci Esendağlı (K-15) ve Zehra Esendağlı (E-20) ise kaldırıldıkları Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin çarpışma ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Habeşoğlu aranıyor

27 Temmuz 2019

Yaklaşık 74 bin TL’yi zimmetine geçiren pazarlamacı tutuklandı

27 Temmuz 2019

Yurt odasından arama… Tasarrufunda uyuşturucu bulunduran 2 kişi tutuklandı

27 Temmuz 2019

Ev, araç ve yurt odasında arama… Uyuşturucudan 5 tutuklu

27 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı