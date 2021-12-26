Lefkoşa’da bir ikametgahta 50 gram hintkeneviri ele geçirildi

Lefkoşa’da, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, E.B.’nin (E-39) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi ve üç adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.