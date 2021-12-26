Kıbrıs

Lefkoşa’da bir ikametgahta 50 gram hintkeneviri ele geçirildi

26 Aralık 2021
narkotik polis





Lefkoşa’da, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, E.B.’nin (E-39)  ikametgahında  yapılan aramada, yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi ve üç adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.




Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şahsın tutuklandığı  ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.





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26 Aralık 2021


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