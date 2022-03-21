Lefkoşa’da bazı bölgelerde 7 saatlik elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Lefkoşa’da bazı bölgelerde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında 1’er saatlik kesinti yapılacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, belirtilen saatler içinde kesinti yapılacak yerler şöyle:

“Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel ve Güneş Rezidans”