Lefkoşa’da bayram yeri kurulmayacak

Lefkoşa’da Kurban Bayramı’nda bayram yeri kurulmayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Lefkoşa Türk Belediyesi bu yıl çok fazla istek olmasına rağmen bayram yeri kurulumu gerçekleştirmeyecektir” dedi.

Harmancı açıklamasında, “Esnafımızın ve kendi kurumumuzun kazancınından doğabilecek mağduriyetini anlamakla birlikte özellikle son günlerde yaşadığımız sıkıntılara ek sıkıntılar üretmemek adına bu kararı paydaşlarımıza geçtiğimiz hafta bildirmiş, bugün de sizlerle paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.