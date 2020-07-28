Kıbrıs

Lefkoşa’da bayram yeri kurulmayacak

28 Temmuz 2020
Bayram yeri

Lefkoşa’da Kurban Bayramı’nda bayram yeri kurulmayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Lefkoşa Türk Belediyesi bu yıl çok fazla istek olmasına rağmen bayram yeri kurulumu gerçekleştirmeyecektir” dedi.

Harmancı açıklamasında, “Esnafımızın ve kendi kurumumuzun kazancınından doğabilecek mağduriyetini anlamakla birlikte özellikle son günlerde yaşadığımız sıkıntılara ek sıkıntılar üretmemek adına bu kararı paydaşlarımıza geçtiğimiz hafta bildirmiş, bugün de sizlerle paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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