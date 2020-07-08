Kıbrıs

Lefkoşa’da 3 çeşmenin konservasyon çalışması tamamlandı

8 Temmuz 2020
Ali Tuncay, Avrupa Birliği, Esseyit Mehmet Emin Efendi Çeşmesi, İngiliz dönemi çeşmesi, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, tarihi çeşme, Zehri Çeşmesi

Lefkoşa’daki 3 tarihi çeşmede konservasyon çalışması tamamlandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, Lefkoşa Sarayönü’nde bulunan Esseyit Mehmet Emin Efendi Çeşmesi, Zahra Sokak girişinde bulunan Zehri Çeşmesi ve yine Lefkoşa Mahkemeleri yanında bulunan İngiliz dönemi çeşmesindeki konservasyon çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülen çalışma, Avrupa Birliği’nin (AB) mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle gerçekleştirildi.
Tuncay paylaşımında, “Küçük ama güzel şeyler de oluyor…Çalışmaya katkı koyan tüm emekçi ve uzmanlarımıza teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.


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