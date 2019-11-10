Kıbrıs
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi
Polis, dün gece Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 20 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 450 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü rapor edildi.
İskele’de ise, kontrol edilen 150 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 33 araç sürücüsü rapor edildi.
Alkollü araç kullandığı için 1 araç sürücüsü tutuklandı, 1 araç da trafikten men edildi.