Kıbrıs

Lefkoşa ve Gönyeli’de uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

5 Şubat 2019
narkotik

Lefkoşa ve Gönyeli’de uyuşturucu madde bulundurmaktan 5 kişi tutuklandı.

Gönyeli’de dün B.G.Ç.’nin (E-23) evinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 6 gram madde ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 elle sarılmış sigara izmaritiyle bir hassas terazi bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre B.G.Ç. tutuklandı.

Öte yandan Lefkoşa’da dün B.K.’nin (E-20)üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahda polis tarafından yapılan aramada toplam 16 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan N.B. (E-22), M.A. (E-24) ve M.Ç. (E-25) tutuklanırken polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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