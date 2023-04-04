Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği Şampiyon Melekler Küçükler Atletizm Lefkoşa ve Mağusa A-B Eleme Yarışları tamamlandı. İki gün süren yarışlar Atatürk Stadı’nda yapıldı. Lefkoşa bölgesi kızlarda Levent Primary İlkokulu, erkeklerde ise Yakın Doğu İlkokulu takım sıralamasında ilk basamakta yer aldı. Gazimağusa A bölgesi kızlarda Şht. İlker Karter İlkokulu, erkeklerde Yeniboğaziçi İlkokulu’nun birinci olduğu elemelerde, Gazimağusa B bölgesi kızlar ve erkeklerde Şht. Osman Ahmet İlkokulu çifte birincilik yaşadı.
İlkokul atletizm yarışlarında 6-7 Nisan tarihlerinde de Girne ve Güzelyurt bölgelerinin eleme yarışmaları Atatürk Stadı’nda yapılacak.
Lefkoşa ve Gazimağusa A-B bölgelerinde oluşan takım sıralamaları şu şekilde:
Lefkoşa Bölgesi
Küçük Kız Takım Sıralaması
- Levent Primary İlkokulu 295 Puan
- Yakın Doğu İlkokulu 273 Puan
- Gönyeli İlkokulu 254 Puan
- Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 251 Puan
- Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 217 Puan
- Şht. Yalçın İlkokulu 182 Puan
- Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 174 Puan
- Haspolat İlkokulu 139 Puan
- Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 62 Puan
- Alayköy İlkokulu 50 Puan
- TED İlkokulu 39 Puan
Küçük Erkek Takım Sıralaması
- Yakın Doğu İlkokulu 250 Puan
- Levent Primary İlkokulu 250 Puan
- Şht. Tuncer İlkokulu 210 Puan
- 9 Eylül İlkokulu 197 Puan
- Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 196 Puan
- Gönyeli İlkokulu 171 Puan
- Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 140 Puan
- Haspolat İlkokulu 132 Puan
- Alayköy İlkokulu 123 Puan
- Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 118 Puan
- Şht. Yalçın İlkokulu 108 Puan
- Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 78 Puan
- TED İlkokulu 66 Puan
- Şht. Mehmet Eray İlkokulu 30 Puan
Gazimağusa A Bölgesi
Küçük Kız Takım Sıralaması
- Şht. İlker Karter İlkokulu 220 Puan
- Mormenekşe İlkokulu 180 Puan
- Mustafa Kemal İlkokulu 147 Puan
- Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 143 Puan
- Yeniboğaziçi İlkokulu 140 Puan
- Mehmetçik İlkokulu 77 Puan
Küçük Erkek Takım Sıralaması
- Yeniboğaziçi İlkokulu 206 Puan
- Mormenekşe İlkokulu 182 Puan
- Şht. İlker Karter İlkokulu 180 Puan
- Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 170 Puan
- Mustafa Kemal İlkokulu 112 Puan
Gazimağusa B Bölgesi
Küçük Kızlar Takım Sıralaması
- Şht. Osman Ahmet İlkokulu 197 Puan
- Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 195 Puan
- Alasya İlkokulu 165 Puan
- Polatpaşa İlkokulu 155 Puan
- Neo Kids Mektebim İlkokulu 151 Puan
- Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 99 Puan
Küçük Erkekler Takım Sıralaması
- Şht. Osman Ahmet İlkokulu 200 Puan
- Alasya İlkokulu 198 Puan
- Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 175 Puan
- Polatpaşa İlkokulu 171 Puan
- Neo Kids Mektebim İlkokulu 118 Puan
- Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 102 Puan
- Beyarmudu İlkokulu 71 Puan