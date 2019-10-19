Kıbrıs

Lefkoşa, maratonuna hazır

19 Ekim 2019

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleyeceği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” yarın yapılacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, maraton 7 binin üzerinde kayıtla kendi rekorunu kırdı.

10 kilometrenin saat 07.30, 21 kilometrenin saat 07.45’te başlayacağı maratonda halk koşusu saat 10.30’da olacak.

BAŞKENTTE MAKARNA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Öte yandan bugün Lefkoşa’da, Lefkeliler Hanı’nda “Makarna Günü” etkinliği yapıldı. Etkinlikte, yarınki maratona katılacak sporcularla halk bir araya geldi.

Ülke sanatçılarından Bikem Tunar ve Mulla Gül de sahne aldığı etkinlikte Radyo Juke canlı yayın yaptı.

Etkinliğe katılan ve açıklamada da bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Organizasyonun en iyi şekilde geçmesi için yoğun bir mesai harcadık. 7 bini aşan rekor katılımla Lefkoşalılara ve ülkenin dört bir yanında Lefkoşa’ya gelecek olanlara güzel bir pazar günü yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.

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