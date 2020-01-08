Kıbrıs

Lefkoşa – Girne yolunda bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

8 Ocak 2020
polis

Lefkoşa – Girne Anayolu’nun 3-4’ncü km’leri arasında meydana gelen trafik çarpışmasında Jessy Ikechukwu (E-22), yönetimindeki ZZ 7776 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, araç, orta refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı seride geçerek yolun sağından çıkarak durabildi.

Bugün saat 14.30’da meydana gelen olay sonucu yaralanan olmadı.



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