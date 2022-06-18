Lefkoşa-Girne Karması Finali, 21 Haziran Salı oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KKTCELL U15 Bölge Karmaları karşılaşmalarında finalistler belirlendi…

Cihangir Stadı’nda oynanan müsabakalar sonucunda Lefkoşa Karması, Gazimağusa Karması’nı 1-0 mağlup ederken, Girne Karması da normal süresi 3-3 biten maçta Güzelyurt Karması’nı penaltılar sonucu mağlup etti…

Lefkoşa Karması ile Girne Karması arasındaki final, 21 Haziran 2022 Salı günü oynanacak… Karşılaşmanın yer ve saati daha sonra duyurulacak.