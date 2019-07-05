Kıbrıs

Lefkoşa, Gazimağusa ve Çatalköy’de uyuşturucu

5 Temmuz 2019

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün  gerçekleştirilen denetimler sırasında, kontrol için durdurulan C.K.’nin (E-53) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare  alındı.. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da Kandil Sokak üzerinde dün trafik ekipleri tarafından  yol kenarında araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen C.K.’nin (E-29) kullanımındaki araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Çatalköy’de İ.D.’nin (E-28) evinde dün polis tarafından yapılan aramada hintkeneviri olduğuna inanılan 5 kök bitki, 0.5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Koopbank 96. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor

5 Temmuz 2019

Soylu: “Kıbrıs Meselesi, Bizim Milli Davamızdır”

5 Temmuz 2019

2 ithal 6 da yerli üründe zirai ilaç kalıntısına rastlandı

5 Temmuz 2019

Hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak

5 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı