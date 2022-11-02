Lefkoşa Cimnastik Kulübü gururlu

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakalarına katılan Lefkoşa Cimnastik Kulübü (LCK) başarılı sonuçlar aldı.

Dr Fazıl Küçük Salonunda gerçekleştirilen 2. etabın sonunda Lefkoşa Cimnastik Kulübünden 2 sporcu ilk 3 sıra içerisine girdi. Defne Conkbayır ile Mila Kasap’ın ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettiler. İlk 5 sıra içerisinde ise 3 Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcusu yer aldı.

Türkiye’de yarışacak olan müsabakalar için baraj olan ilk 10 sıra içerisinde ise Lefkoşa Cimnastik Kulübünden 4 sporcu yer aldı.

Hasan Aksoy başta olmak üzere antrenörler Aras Hasan Çolak, Türkay Özata, Sena Çetinkaya, Işıl Kıran, Cemal Özata, Ayhan Eskalan ve İdal Çukurovalı tarafından yarışmaya hazırlanan sporculara dans ve kareografi desteğini Yurdanur Karavezirler verdi.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcularının dereceleri ve sıralamalardaki yerleri şöyle:

2.DEFNE CONKBAYIR, LEFKOŞA CK 68.20

3.MİLA KASAP LEFKOŞA CK 58.90

5.ASLI ASLI, LEFKOŞA CK, 57.80

6.DEFNE ERÖNEN, LEFKOŞA CK 56.60