Lefke’de İzci Düşünce Günü kutlandı

Gürsel KARAGÖZLÜ

22 Şubat İzci Düşünce Günü Haftası dolayısı ile Lefke İlçesi İlkokul İzcileri, Lefke İstiklal İlkokulunda İzci gününü kutladılar.

Lefke İlçesi İlkoul İzcileri, Lefke İstiklal İlkokulunda 22 Şubat Dünya İzciler gününü Lefke İstiklal İlkokulunda bir kokteyl gerçekleştirdi.

Düzenlenen kokteyle, Lefke İlçesi İlkokullarından Lefke İstiklal İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu ve Yedidalga İlkokulu öğrencilerinden oluşan İzciler, ve bölge izci liderleri katıldı.

Kokteylde, Lefke İlçesi İzci lideri Nuran Ünsaç Gazi bir konuşma yaptı. Konuşmadan sonra izci lideri olarak görev yapmakta olan liderlere plaket takdim edildi.

Plaketlerin dağıtımdan sonra etkinliğe katılan İzcilere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.