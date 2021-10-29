Lefke’de 29 Ekim coşkusu

Gürsel KARAGÖZLÜ

29 Ekim Türkiye Cumhuriyetinin 98 yılı kutlamaları, Lefke’de iki törenle kutlandı. Törene, askeri birlikler, okullar ve bölge halkı katıldı.

İlk tören Lefke Atatürk anıtında kutlandı. Anıta çelenklerin konmasından sonra, bando eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşu, ardından istiklal marşının okunması ve bayrakların göndere çekilmesinden sonra son buldu. Lefke çarşı merkezindeki tören: Lefke Atatürk anıtındaki törenden sonra, törene katılan askeri birlikler ve okullar Lefke çarşı merkezine kortej uürüyüşü yaparak geldiler. Çarşı merkezindeki törende Lefke Kaymakamı Sadi Güneş kısa bir konuşma yaparak törene katılanların bayramını kutladı.

Daha sonra Lefke Gazi Lisesi Tarih Öğretmeni Reşat Yolaç günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Konuşmanın ardından Lefke İskiklal İlkokulu öğrencisi Açelya Falyacı ve Lefke Gazi Lisesi öğrencisi Ceren Kireççi “ Cumhuriyet Bayramı “ isimli şiirleri okudular. Şiirlerin ardından Bando takımı askeri marşlar ve güncel parçalardan oluşan şarkıları seslendirdiler. Törene katılan askeri birlikler ve okul öğrencileri Bandonun seslendirdiği parçalara eşlik ederek Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları salladılar. Bando konserinden sonra tören sona erdi.

Törene, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güv.K.K’lığı ve KTBK’lığından komutanlar ve askerler, okul müdür, öğretmen ve öğrencileri ile bölge halkı katıldı.