Lefke Open Turnuvası şampiyonu Dilek Talay oldu

Golf Federasyonu 2022 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun altıncı turnuvası olan Lefke Open Golf Turnuvası dün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda gerçekleşti. Turnuvanın şampiyonu 41 puan ile Dilek Talay oldu.

Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 40 puan ile Steve Neufeld alırken, Özcan Bundak da 37 puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 28 Gross Puanı ile Hasan Garabli aldı. Turnuvadaki diğer özel ödüllerden En Uzun Vuruş ödülünü Sam Bray alırken, Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü de Hasan Garabli kazandı.

Turnuva sonrası kazanaların kupaları Federasyon Başkanı Hasan Kasapoğluları ve Federasyon Kaptanı Olgun Emirzade tarafından takdim edildi.