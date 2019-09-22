Lefke Gazi Lisesi için sokağa çıkacaklar

Bölgedeki öğrencilerin yasa ve tüzüklere rağmen, Lefke Gazi Lisesi yerine Güzelyurt’taki okullara kaydolması Okul Aile Birliği’ni tedirgin etti. Birlik Bölge sivil toplum örgütleriyle eyleme hazırlanıyor

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Gazi lisesinde, ziller çalarak, öğrenciler 2019-2020 öğretim yılına başladılar.

Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl Lefke ilçesindeki ilkokullardan mezun olan öğrencilerin Güzelyurt ilçesinde kalır gibi Muhtar belgesi alarak Güzelyurt’taki Şehit Turgut Ortaokuluna kaydolmaları ve Gazi Lisesine dönmemeleri Sivil Toplum örgütlerini tedirgin ettiğinden Pazartesi (yarın) okulda eylem yapma kararı alındı.

Lefke Gazi Lisesinde öğrenci sayısı her geçen gün azalmakta olduğunu ve okula sadece 18 öğrencinin Gazi Lisesi Orta bölümüne kaydolduğunu gören okul aile birliği, bu sayının en az 45 olması gerektiğinden, Lefke Sivil toplum örgütlerinden (STÖ) yardım talebinde bulundular. STÖ’leri aile birliğinden aldığı yardım çağrısı üzerine bir komite kurarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşme yaptılar. Bakan Çavuşoğlu, gerekenin yapılacağını söyledi ve müdürlerine gerekli araştırmanın yapılması direktifini verdi. Bakan Çavuşoğlu’nun direktifi ile yapılan araştırmada 23 Lefke İlçesinden mezun olan çeşitli İlkokullardaki öğrencinin Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokuluna (ŞTO) kapsam dışı kaydedildikleri tespit edildi. Bakanlık bu konuda titiz davranarak ŞTO’na bir yazı göndererek bu yanlışın düzeltilmesini ve bu öğrencilerin Lefke Gazi Lisesine yönlendirilmesini istemesine rağmen 11 öğrenci halen okula dönmeyerek, Şehit Turgut Ortaokulunda eğitim yapmaya başladı.

Okul aile birliği ve STÖ’leri ve Lefke Belediyesi eğitim bakanlığının geri dönecekler dediği öğrencilerin dönmemesi üzerine Pazartesi günü okul girişinde eylem yapıp, ders başı yapılmasına izin vermeyeceklerini açıkladılar.

20 Eylül’de Gazi Lisesini ziyaret eden Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, STÖ temsilcileri ve okul aile birliği temsilcileri bir görüşme gerçekleştirdiler.

Belediye Başkanı Aziz Kaya bir açıklama yaptı. Kaya “ Yasal olarak Lefke Gazi Lisesi’ne kayıt yaptırmak mecburiyetinde olan öğrencilerin yasa dışı olarak Güzelyurt Şehit Turgut Orta Okulu’na kayıt yaptırdığı belirdi. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke Belediyesi, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Okul idaresi ve okul aile birliği dik bir duruş sergileyerek yasa dışı kayıt yaptıran öğrencilerin geri gelmesi sağlanmıştır.

Hal böyle olmasına rağmen halen 11 öğrencinin ısrarla Güzelyurt Şehit Turgut Orta Okulu’nda misafir öğrenci olarak eğitim gördüğü ve bakanlığın bu durumu görmezden geldiği belirlenmiştir Bu öğrencilerin de Lefke Gazi Lisesi’ne getirilmesi için Lefke Belediyesi, Lefke Sivil Toplum Örgütleri. Okul idaresi ve okul aile birliği harekete geçmiştir. Bu bağlamda Lefke Gazi Lisesi’ni ziyaret eden Lefke Belediye Başkanı olarak, Lefke Sivil Toplum Örgütleri, okul idaresi ve okul aile birliği ile beraber öncelikle Güzelyurt Kaymakamlığı’na bir ziyaret gerçekleştirip yasal olmayan bir şekilde ikametgâh belgesi veren muhtarlara yaptırım uygulanması yolunda gerekli adımların atılmasını talep etmekteyiz. Aynı kararlılığı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın da göstermesi adına Sayın Bakan ve bakanlık yetkililerini ”KKTC Milli Eğitim Yasası Zorunlu Eğitim Tüzüğü Ek-3 Madde 18’i tüm eylem hakları saklı kalmak suretiyle uygulamaya davet ediyoruz dedi.

Okul aile birliği başkanı Selda Solmaz da konu ile ilgili bir açıklama yaptı.